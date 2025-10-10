ویسٹ انڈیز کا بنگلہ دیش کیخلاف سیریز کیلئے سکواڈذ کا اعلان
ڈھاکہ (سپورٹس ڈیسک)ویسٹ انڈیز نے نوجوان بلے باز اقیم آگستے کو بنگلہ دیش کے خلاف آئندہ ون ڈے سیریز کے لئے پہلی بار قومی ٹیم میں شامل کر لیا ہے ۔ اقیم آگستے زخمی ایون لیوس کی جگہ سکواڈ کا حصہ بنے ہیں، ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے رامون سائمنڈز اور عامر جنگو کو بھی شامل کیا گیا ہے ۔
ویسٹ انڈیز نے نوجوان بلے باز اقیم آگستے کو بنگلہ دیش کے خلاف آئندہ ون ڈے سیریز کے لئے پہلی بار قومی ٹیم میں شامل کر لیا ہے ۔ اقیم آگستے زخمی ایون لیوس کی جگہ سکواڈ کا حصہ بنے ہیں، ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے رامون سائمنڈز اور عامر جنگو کو بھی شامل کیا گیا ہے ۔