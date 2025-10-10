قائداعظم ٹرافی ، پہلے راؤنڈ کے تمام پانچوں میچز ڈرا
پشاور کے رضوان ، حارث فیصل آباد کے حسن اور لاہور کے حسین کی سنچریاں
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)قائداعظم ٹرافی کے پہلے راؤنڈ میں کھیلے گئے تمام پانچوں میچز ڈرا ہوگئے ۔پشاور کے محمد رضوان ، محمد حارث فیصل آباد کے حسن رضا اور لاہور وائٹس کے حسین طلعت نے سنچریاں سکور کیں۔مرغزار کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں فیصل آباد کی ٹیم کراچی بلوز کے خلاف پہلی اننگز میں 354 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔حسن رضا نے 172 رنز کی اننگز کھیلی۔ کراچی بلوز نے دوسری اننگز میں 6 وکٹوں پر 173 رنز بنائے تھے ۔ احمد صفی کی چار وکٹیں ۔ ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں ملتان کی ٹیم فاٹا کے خلاف پہلی اننگز میں 394 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ بسم اللہ خان نے 138 رنز سکور کیے ۔ زاہد محمود نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔فاٹا نے دوسری اننگز میں ایک وکٹ پر39 رنز بنائے تھے ۔شعیب اختر کرکٹ سٹیڈیم راولپنڈی میں لاہور وائٹس ، اسلام آباد کے خلاف پہلی اننگز میں 301 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ حسین طلعت نے 106 رنز ناٹ آؤٹ کی اننگز کھیلی۔اسلام آباد نے دوسری اننگز میں 3 وکٹوں پر 158 رنز بنائے تھے ۔ ایبٹ آباد سٹیڈیم میں ایبٹ آباد کی ٹیم بہاولپور کے خلاف پہلی اننگز میں 166رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ کپتان فخرزمان نے 61 رنز بنائے ۔عمران خان سٹیڈیم پشاور میں پشاور نے سیالکوٹ کے خلاف پہلی اننگز 5 وکٹوں پر 376 رنز بناکر ڈکلیئر کردی۔ کپتان محمد رضوان نے 123 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے ۔ محمد حارث نے بھی سنچری بنائی اور100 رنز سکور کیے ۔سیالکوٹ کی پہلی اننگز میں 3 وکٹوں پر156 رنز تھے ۔