  • کھیلوں کی دنیا
شنگھائی ماسٹرز،گرمی کے باعث ہیٹ پالیسی بنانے پر غور

کھلاڑیوں کی دستبرداری کے بعد اب مستقل قانون بنایا جائیگا، اے ٹی پی

شنگھائی (سپورٹس ڈیسک)شنگھائی ماسٹرز میں گرمی کے باعث کھلاڑیوں کی دستبرداری کے بعد اے ٹی پی نے باضابطہ ہیٹ پالیسی متعارف کرانے پر غور شروع کردیا۔عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایونٹ کے دوران درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کرگیا جبکہ نمی کی سطح 80 فیصد سے زائد رہی۔ان حالات میں اطالوی سٹار جینک سینر پٹھوں میں کھنچا ؤکی وجہ سے دوران میچ ریٹائر ہوگئے ۔نووک جوکووچ کو دوران کھیل قے ہوئی، ولگر روئن نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کوئی کھلاڑی کورٹ پر مر جائے ۔ فوری طورپر سخت موسمی حالات میں میچ روکنے یا جاری رکھنے کا فیصلہ اے ٹی پی سپروائزر اور میڈیکل عملے کی مشاورت سے کیا جاتا ہے ۔حکام نے تصدیق کی کہ وہ کھلاڑیوں، ٹورنامنٹس کے منتظمین اور طبی ماہرین کے ساتھ مل کر مستقل ہیٹ قانون بنانے پر غور کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں پلیئرز کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنایا جاسکے ۔ 

 

