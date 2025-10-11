صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقدام غزہ میں اسرائیلی حملوں اورقتل عام کے باعث احتجاج کے طور پرکیاگیا

جکارتہ(سپورٹس ڈیسک)انڈونیشیا نے غزہ میں جاری قتل عام پر اسرائیلی جمناسٹس کو ویزا دینے سے انکار کردیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ میں ہونے والے اسرائیلی حملوں پر بطور احتجاج انڈونیشیا نے اسرائیلی جمناسٹس (ایتھلیٹس) کو جمناسٹک چیمپئن شپ کے لئے ویزے دینے سے انکار کردیا۔ انڈونیشیا جمناسٹک فیڈریشن کی چیف ایٹا جولیاتی نے میڈیا کو بتایا کہ اسرائیلی جمناسٹس کی ایونٹ میں شرکت نہ کرنے کی تصدیق ہوگئی ہے ۔اس حوالے سے اسرائیل جمناسٹکس فیڈریشن کی جانب سے فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی ٹیم نے 19 سے 25 اکتوبر تک انڈونیشیا میں ہونے والی ورلڈ آرٹسٹک جمناسٹک چیمپئن شپ میں شرکت کرنا تھی۔

 

