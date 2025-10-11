صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق صدر پی بی ایس اے اصغر ولیکا کراچی میں انتقال کر گئے

  • کھیلوں کی دنیا
سابق صدر پی بی ایس اے اصغر ولیکا کراچی میں انتقال کر گئے

کراچی(سپورٹس ڈیسک )پاکستان بلیئرڈ اینڈ سنوکر ایسوسی ایشن (پی بی ایس اے )کے سابق صدر اصغر ولیکا کراچی میں انتقال کر گئے۔۔۔

وہ کافی عرصے سے علیل تھے ، انتقال کے وقت ان کی عمر 78 سال تھی۔اصغر ولیکا آئی بی ایس ایف کے سینئر نائب صدر اور ایشین کنفیڈریشن آف بلیئرڈز کے صدر بھی رہے ہیں۔اصغر ولیکا نے پاکستان میں 5 بار ایشین سنوکر چیمپئن شپ کرائی۔ 1994میں محمد یوسف نے جوہانسبرگ میں ورلڈ ٹائٹل جیتا تو اصغر ولیکا پاکستان بلیئرڈز اینڈ سنوکر ایسوسی ایشن کے صدر تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak