شاہین اور پروٹیز کا پہلا ٹیسٹ میچ آج سے شروع : ساجد خان کا میڈیکل ٹیسٹ کلئیر ، آج ایکشن میں نظر آئینگے
ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے افتتاحی میچ کیلئے 11قومی کرکٹرز فائنل ،آصف آفریدی کا ٹیسٹ ڈیبیو رک گیا ،ٹرافی کی رونمائی ،کپتانوں نے تصاویر بنوائیں کوشش ہو گی کہ ساؤتھ افریقہ کیخلاف 20 وکٹیں لیں،ساجد خان میں سپنرہیں :شان مسعود،پاکستان کے خلاف سیریز کیلئے پرجوش ہیں:ایڈن مارکرم
لاہور (سپورٹس ڈیسک )پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ آج سے قذافی سٹیڈیم لاہور میں شروع ہوگا ،ی ٹیسٹ سیریز کے لئے ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی،قومی کپتان شان مسعود اور جنوبی افریقی ٹیم کے کپتان ایڈن مارکرم نے ٹرافی کی رونمائی کی اور تصاویر بنوائیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 27-2025 کا آغاز جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے کررہی ہے جو اسوقت آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن بھی ہے ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت شان مسعود کررہے ہیں جبکہ ٹیمبا بفوما کے ان فٹ ہونے کے سبب مہمان ٹیم کی قیادت ایڈین مارکرم کررہے ہیں۔پاکستان کے آف سپنر ساجد خان نے میڈیکل ٹیسٹ پاس کر لیا اوروہ آج ایکشن میں نظر آئیں گے ،جبکہ آصف آفریدی ٹیسٹ نہیں کھیلیں گے ،ساجدخان کے فٹ ہونے پران کاٹیسٹ ڈیبیو رک گیاہے ذرائع کے مطابق لاہور ٹیسٹ کے لئے پاکستان کے 11 کھلاڑی فائنل کرلئے گئے ہیں.
جن میں کپتان شان مسعود ، عبداللہ شفیق، امام الحق، بابر اعظم، سعود شکیل، وکٹ کیپر محمد رضوان ، سلمان علی آغا، شاہین شاہ آفریدی، حسن علی، نعمان علی اور ساجد خان شامل ہیں،فاسٹ باؤلر خرم شہزاد کو ڈراپ کرکے حسن علی کو سکواڈ کا حصہ بنایاگیاہے ،جس پر ناقدین نے بہت سارے سوال اٹھا دئیے ہیں ۔ٹیسٹ ٹرافی کی رونمائی کے بعد پریس کانفرنس میں پاکستانی کپتان شان مسعود نے کہاکہ ہر ٹیم کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیمپئن شپ جیتے ، اس وقت ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم چیمپئن شپ کا آغاز اچھے طریقے سے کریں ،ہمارے سامنے وہ ٹیم ہے جس نے یہ چیمپئن شپ جیتی ہوئی ہے اور ہم اس ٹیم کے خلاف اپنی ہوم کنڈیشنز میں کھیل رہے ہیں جو ہمارے لئے ایک اچھا موقع ہے ،ہماری کوشش ہو گی کہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف 20 وکٹیں لیں،ساجد خان ہمارے مین سپنر ہیں ۔ جنوبی افریقہ کے کپتان ایڈین مارکرم کا کہنا ہے کہ انہیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا آغاز پاکستان کے ساتھ کرتے ہوئے خوشی ہورہی ہے اور وہ اس چیلنج کیلئے تیار ہیں، یہ ایک نیا آغاز اور تمام کھلاڑی صحیح سمت میں آگے بڑھنے کیلئے پرجوش ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیسٹ سیریز کیلئے سری لنکا کے رنجن مدوگالے آئی سی سی میچ ریفری جبکہ پہلے ٹیسٹ میں آن فیلڈ امپائر آسٹریلیا کے راڈنی ٹکر اور نیوزی لینڈ کے کرسٹوفر بران ہونگے ۔ بنگلہ دیش کے سیکت شرف الدولہ تھرڈ امپائر اور پاکستان کے فیصل آفریدی فورتھ امپائر کے فرائض انجام دیں گے ۔