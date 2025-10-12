صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمنز ورلڈکپ :انگلینڈ نے سری لنکا کو 89رنز سے ہرادیا

  • کھیلوں کی دنیا
ویمنز ورلڈکپ :انگلینڈ نے سری لنکا کو 89رنز سے ہرادیا

نیٹ سکیور کی سنچری ،انگلینڈ کے 253رنز ،سری لنکا کی ٹیم 164رنزپرڈھیر

کولمبو :ویمنز ورلڈ کپ کے 12ویں میچ میں انگلینڈ نے سری لنکا کو 89 رنز سے شکست دے دی۔کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ ویمنز کی جانب سے دئیے گئے 254 رنز کے تعاقب میں سری لنکا کی ٹیم 45.4 اوورز میں 164 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ہرشیتھا سماراوکرما 33 رنز بنا کر نمایاں رہیں، نیلکشیکا سلوا 23 رنز بنا کر کیپسے کو وکٹ دے بیٹھیں، کپتان چماری اتھاپتو 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔انگلینڈ ویمنز کی جانب سے صوفی اکلیسٹون نے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔اس سے قبل انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 9 وکٹوں کے نقصان پر 253 رنز بنائے اور سری لنکا ویمنز کو جیت کے لیے 254 رنز کا ہدف دیا تھا۔نیٹ سکیور برنٹ نے 117 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، ٹیمی بیورنیٹ نے 32 رنز بنائے تھے ۔سری لنکا کی جانب سے انوکا راناویرا نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

 

