ایشین کپ کوالیفائرز ،قومی فٹبال ٹیم کی کل کویت روانگی
علی صباح السالم سٹیڈیم میں افغانستان کے خلاف میچ رات 10بجے شروع ہوگا
لاہور (سپورٹس رپورٹر)پاکستان کی قومی فٹبال ٹیم اے ایف سی ایشین کپ سعودی عرب 2027 کوالیفائرز میں افغانستان کے خلاف میچ کے لئے آج صبح اسلام آباد سے براہ راست پرواز کے ذریعے کویت روانہ ہوگی۔ جاری بیان کے مطابق میچ کویت کے عردیہ میں واقع علی صباح السالم سٹیڈیم میں شیڈول ہے ، جس کا آغاز پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات 10 بجے ہوگا۔اس سے قبل اسلام آباد میں کھیلے گئے ہوم لیگ میچ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ برابر رہا تھا۔ جس سے دونوں ٹیموں نے کوالیفائرز کے گروپ ای میں ایک، ایک پوائنٹ حاصل کیا۔پاکستان کو گروپ ای میں افغانستان، میانمار اور شام کے ساتھ شامل کیا گیا ہے ۔