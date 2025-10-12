صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اور جنوبی افریقہ 4سال آٹھ ماہ بعدٹیسٹ میچ میں مد مقابل

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے مابین پاکستان میں تقریباً 4سال آٹھ ماہ بعدٹیسٹ میچ کھیلاجارہاہے۔

آخری میچ پاکستان نے بابر اعظم کی قیادت میں جیتا، پاکستان اورجنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے مابین 4تا8فروری2021کو آخری ٹیسٹ میچ راولپنڈی میں کھیلاگیا جوپاکستان نے 95 رنز سے جیتااس میچ کے بہترین کھلاڑی حسن علی تھے جنہوں نے دونوں اننگزمیں 114رنزدیکر10 وکٹیں حال کیں ۔انہوں نے پہلی اننگزمیں 54رنزدیکر5اوردوسری اننگزمیں64رنزدیکرپانچ کھلاڑیوں کوآؤٹ کیا۔ 

 

