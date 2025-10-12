پاکستان کاہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ میچز میں پروٹیز کیخلاف پلڑا بھاری
لاہور(سپورٹس ڈیسک )ہوم گراؤنڈ پرپاکستان نے جنوبی افریقہ سے زیادہ ٹیسٹ میچ جیتے ، پاکستان اورجنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے مابین پاکستان میں 9ٹیسٹ میچ کھیلے گئے۔۔۔
جن میں سے 3میچ پاکستان نے جیتے ، 2میچ جنوابی افریقہ نے جیتے اور 4میچ ڈرا ہوئے ۔ پاکستان کی کامیابی کاتناسب33.33فیصد، جنوبی افریقہ کی کامیابی کاتناسب22.22اور میچ ڈراہونے کاتناسب44.44فیصدہے۔پاکستان میں دونوں کے درمیان پہلاٹیسٹ میچ 6 تا 10 اکتوبر 1997ء کو راولپنڈی میں کھیلاگیاجوڈرا ہوا ۔