جنوبی افریقہ کا پاکستان کیخلاف کامیابی کاتناسب56.66فیصد

  • کھیلوں کی دنیا
کل 30ٹیسٹ میچز کھیلے گئے ،جنوبی افریقہ 17میں فاتح ،پاکستان 6میں کامیاب

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان اورجنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے مابین کھیلے گئے میچوں میں جنوبی افریقہ کاپلڑابھاری ہے دونوں ٹیموں کے درمیان 19 جنوری 1995 سے 3جنوری2025 تک 30ٹیسٹ میچ کھیلے گئے جن میں سے 17ٹیسٹ میچ جنوبی افریقہ نے جیتے ، پاکستان نے 6ٹیسٹ میچ جیتے اور7میچ ڈرا ہوئے ۔جنوبی افریقہ کی کامیابی کاتناسب56.66فیصد، پاکستان کی کامیابی کاتناسب20فیصدجبکہ دونوں ٹیموں کے مابین میچ ڈرا ہونے کا تناسب 23.33 فیصد ہے ۔ دونوں ٹیموں کے مابین کھیلے گئے آخری10ٹیسٹ میچوں میں سے 7میچ جنوبی افریقہ نے اور3میچ پاکستان نے جیتے ۔

 

