نیشنل انڈر 19 کپ ، راولپنڈی ریجن کی فائنل میں رسائی
راولپنڈی (سپورٹس ڈیسک)نیشنل انڈر 19 کپ میں راولپنڈی ریجن نے گروپ بی میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے فائنل کے لئے کوالیفائی کر لیا۔
پی سی بی کے مطابق راولپنڈی کی ٹیم گروپ میچز میں ناقابل شکست رہی۔ ٹیم نے اپنے آٹھ میں سے سات میچوں میں کامیابی حاصل کی جبکہ ایک میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ راولپنڈی نے اس شاندار کارکردگی کی بدولت 15 پوائنٹس حاصل کئے اور فائنل میں جگہ بنائی۔ پی سی بی کے اعلامیہ کے مطابق فائنل میں راولپنڈی کا مقابلہ گروپ اے کی ٹاپ ٹیم سے ہو گا تاہم اس گروپ کے میچز گزشتہ روز ناگزیر وجوہات کی بنا پر منعقد نہیں ہو سکے ۔ ان میچوں کا نیا شیڈول پی سی بی کی جانب سے بعد میں جاری کیا جائے گا۔