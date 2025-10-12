صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 3ہزاررنز،بابر اعظم 2رنزدور

لاہور(سپورٹس ڈیسک )بابر اعظم نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں اہم ریکارڈ پر نظریں جمالیں۔بابر اعظم آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 3 ہزار رنز بنانے والے پہلے ایشیائی بیٹرز بننے سے صرف 2 رنز دور ہیں۔

انہوں نے اب تک صرف 36 میچز میں 48.35 کی شاندار اوسط سے 2998 رنز بنائے ہیں جس میں 8 سنچریاں اور 18 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ بھارت کے شبھمن گل اب تک 39 میچز میں 2826 رنز بنا کر دوسرے نمبر پر ہیں، گل نے ڈبلیو ٹی سی سائیکل میں 10 سنچریاں اور 8 نصف سنچریاں سکور کی ہیں اور ان کی بیٹنگ اوسط 43.47 ہے ۔ رشبھ پنت 38 میچوں میں 43.34 کی اوسط سے 2731 رنز کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔، پنت نے 6 سنچریاں اور 16 نصف سنچریاں بنائی ہیں۔پی سی بی کے مطابق 2019 میں آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے آغاز کے بعد یہ پہلا موقع بھی ہوگا کہ پاکستان ہوم گراؤنڈ پر ڈبلیو ٹی سی سائیکل کی ابتدائی سیریز کھیلے گا۔

 

