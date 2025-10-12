صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی انڈر 19 ون ڈے کپ ،فاٹا نے لاہوروائٹس کو ہرادیا

  • کھیلوں کی دنیا
کراچی وائٹس کا آزادکشمیر،حیدرآبادکا اسلام آباد،بہاولپور کا ڈیرہ مراد جمالی پرغلبہ

راولپنڈی (سپورٹس رپورٹر)قومی انڈر 19 ون ڈے کپ میں کراچی وائٹس، حیدرآباد، فاٹا اور بہاولپور نے اپنے اپنے میچ جیت لئے ۔ پہلے میچ میں کراچی وائٹس نے آزاد جموں و کشمیر کو 55 رنز سے شکست دی۔ کراچی وائٹس نے 205 رنز بنائے ،حذیفہ احسن نے 108 رنز کی اننگز کھیلی ۔ آزاد جموں و کشمیر کی ٹیم 150 رنز بنا کر آٹ ہو گئی، سانول اعجاز نے نصف سنچری بنائی۔ دوسرے میچ میں حیدرآباد نے اسلام آباد کو 73 رنز سے زیر کیا۔ فاتح ٹیم نے 233 رنز بنائے ، روہان خان نے 79 رنز کئے ، اسلام آباد کی ٹیم 160 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ تیسرے میچ میں فاٹا نے لاہور وائٹس کے خلاف 41 رنز سے کامیابی حاصل کی۔ فاٹا نے 256 رنز بنائے ، عباس آفریدی نے 118 رنز کی دلکش اننگز کھیلی۔ جواب میں لاہور وائٹس کی ٹیم 215 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ چوتھے میچ میں بہاولپور نے ڈیرہ مراد جمالی کو 85 رنز سے ہرایا۔ بہاولپور نے 267 رنز بنائے ، ریان جبران نے 59 رنز کی اننگز کھیلی۔ ڈیرہ مراد جمالی کی ٹیم 182 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ 

 

