انٹرنیشنل میچ میں خالی میدان ،بھارت کرکٹ بورڈ پریشان

  • کھیلوں کی دنیا
انٹرنیشنل میچ میں خالی میدان ،بھارت کرکٹ بورڈ پریشان

ممبئی (سپورٹس ڈیسک )بھارتی کرکٹ بورڈ کو کھیلوں میں سیاست لانا خود ہی مہنگا پڑگیااور اب انٹرنیشنل میچز میں خالی میدان دیکھ کر پریشان ہے۔

 بھارت میں انٹرنیشنل میچز کے دوران خالی میدان منتظمین کو منہ چڑانے لگے ، شائقین کی عدم دلچسپی نے بھارتی بورڈ کی پالیسیوں پر کئی سوالات کھڑے کردئیے ۔بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جاری ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا پہلا میچ احمدآباد کے خالی سٹیڈیم میں کھیلا گیا۔دہلی میں کھیلے جارہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی شائقین کی عدم دلچسپی نے بھارتی صحافیوں اور سوشل میڈیا صارفین کو تشویش میں مبتلا کردیا ہے ۔ایک سوشل میڈیا صارف کا کہنا تھا کہ ایشیا میں ٹیسٹ کرکٹ مردہ ہوچکی ہے ۔بھارتی صحافی وکرانت گپتا کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں یاد کہ بھارت میں کسی ٹیسٹ سیریز میں شائقین کی اتنی کم دلچسپی کبھی رہی ہو۔

 

