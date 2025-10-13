لاہور ٹیسٹ: پاکستان کا مضبوط آغاز، پہلے روز 5 وکٹوں پر 313 رنز
عبداللہ شفیق صرف دو رنز بنا کر کگیسو ربادا کا شکار ،شان مسعود 76 ، امام الحق 93 ،سعودشکیل بغیرکوئی رنزبنائے آؤٹ،رضوان 62 ،سلمان آغا 52رنزپرناٹ آؤٹ
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں مضبوط آغاز کرتے ہوئے پہلی اننگز میں پہلے روز کھیل کے اختتام تک پانچ وکٹوں کے نقصان پر 313 رنز بنالیے ۔قذافی سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان کے کپتان شان مسعود نے ٹاس جیت کر پہلے بٹینگ کا فیصلہ کیا۔پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق اور امام الحق نے اننگز کا آغاز کیا لیکن عبداللہ شفیق صرف دو رنز بنا کر تیسری گیند پر ہی کگیسو ربادا کا شکار بن گئے ۔کپتان شان مسعود اور امام الحق نے 161 رنز کی شراکت قائم کرکے ٹیم کو استحکام بخشا۔ شان مسعود 76 رنز بناکر آؤٹ ہوئے ۔چائے کے وقفے سے پانچ منٹ قبل امام الحق 93 رنز پر کیچ آؤٹ ہوکر سنچری سے محروم ہوگئے۔
سعود شکیل بھی پہلی ہی گیند پر بغیرکوئی رنز بنائے بولر کو کیچ تھما بیٹھے ۔بابر اعظم بھی زیادہ دیر کریز پر نہ ٹھہر سکے اور 23 رنز بناکر چلتے بنے ۔محمد رضوان (62 ناٹ آؤٹ) اورسلمان آغا (52 ناٹ آؤٹ) نے چھٹی وکٹ پر 114 رنز کی ناقابل شکست شراکت قائم کی۔جنوبی افریقہ کی جانب سے سینوران متھوسامی نے دو جبکہ کگیسو ربادا پرینیلان سبرائین اور سائمن ہارمر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ آج دوسرے روز محمدرضوان اورسلمان آغا اننگزکاآغاز کرینگے ۔پاکستان نے میچ کے لیے ساجد خان کو دوبارہ ٹیم میں شامل کیا ہے جو نعمان علی کے ساتھ مل کر سپن جوڑی تشکیل دیں گے ، جبکہ شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی فاسٹ باؤلنگ کی قیادت کرینگے ۔جنوبی افریقہ کی ٹیم تین سپنرز سائمن ہارمر، سینوران متھوسامی اور پرینیلن سبریئن کے ساتھ میدان میں اتری ہے ، ۔یہ میچ پاکستان کی 2025-27 ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ مہم کا آغاز ہے ۔