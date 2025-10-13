ویمنز ورلڈ کپ:آسٹریلیا نے بھارت کو ہرا دیا، نیا ریکارڈ بھی بنا لیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )ئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کے اہم ترین میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کو 3 وکٹ سے مات دے دی۔
وشاکاپٹنم میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے 331 رنز کا ہدف 7 وکٹ کے نقصان پر ایک اوور پہلے ہی حاصل کر لیا۔بھارت نے پہلے بیٹنگ کی اور 48 اعشاریہ 5 اوورز میں 330 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔آسٹریلیا کی اوپننگ بیٹر ایلیسا ہیلی نے 142 کی میچ وننگ اننگز کھیلی، انہوں نے اس دوران 3 چھکے اور 21 چوکے لگائے جبکہ ایلس پیری نے 47 رنز کی ناقابلِ شکست باری کھیلی۔آسٹریلوی ٹیم نے 331 رنز کا مشکل ہدف حاصل کر کے 2 قیمتی پوائنٹس حاصل کیے اور ساتھ ہی ہدف حاصل کر کے نیا ریکارڈ بھی بنا لیا ۔