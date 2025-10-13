صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمنز ورلڈ کپ:آسٹریلیا نے بھارت کو ہرا دیا، نیا ریکارڈ بھی بنا لیا

لاہور(سپورٹس ڈیسک )ئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کے اہم ترین میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کو 3 وکٹ سے مات دے دی۔

وشاکاپٹنم میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے 331 رنز کا ہدف 7 وکٹ کے نقصان پر ایک اوور پہلے ہی حاصل کر لیا۔بھارت نے پہلے بیٹنگ کی اور 48 اعشاریہ 5 اوورز میں 330 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔آسٹریلیا کی اوپننگ بیٹر ایلیسا ہیلی نے 142 کی میچ وننگ اننگز کھیلی، انہوں نے اس دوران 3 چھکے اور 21 چوکے لگائے جبکہ ایلس پیری نے 47 رنز کی ناقابلِ شکست باری کھیلی۔آسٹریلوی ٹیم نے 331 رنز کا مشکل ہدف حاصل کر کے 2 قیمتی پوائنٹس حاصل کیے اور ساتھ ہی ہدف حاصل کر کے نیا ریکارڈ بھی بنا لیا ۔

 

