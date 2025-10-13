دہلی ٹیسٹ: ویسٹ انڈین ٹیم بھارت کیخلاف فالو آن کا شکار
کلدیپ یادیو نے پانچ اور رویندرا جدیجا نے تین وکٹیں حاصل کیں
لاہور(سپورٹس ڈیسک )دہلی ٹیسٹ میں ویسٹ انڈین ٹیم بھارت کے خلاف 270 رنز کے خسارے سے فالو آن کا شکار ہوگئی۔تفصیلات کے مطابق بھارت کے پہلی اننگز میں 518 رنز کے جواب میں ویسٹ انڈین ٹیم 248 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ایلک اتھانازی 41، شائے ہوپ 36اور ٹیگنارائن چندرپال 34 رنز بناکر نمایاں رہے ۔بھارت کی جانب سے کلدیپ یادیو نے پانچ، رویندرا جدیجا نے تین جبکہ جسپریت بمراہ اور محمد سراج نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔اس سے قبل بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ وکٹوں کے نقصان پر 518 رنز بناکر اننگز ڈکلیئر کردی تھی۔یشسوی جیسوال نے 175 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ کپتان شبمان گل 129 رنز بناکر ناقابل شکست رہے ۔