ہائیڈروجن ای سپورٹس ورلڈ کپ سعودی ٹیم عالمی چیمپئن بن گئی
ریاض(سپورٹس ڈیسک )آسٹریلیا کی مولی ٹیلر اور سویڈن کے کیون ہینسن نے سعودی عرب میں ہونے والے پہلی ہائیڈروجن سے چلنے والی ایکسٹریم ای ورلڈ کپ میں چیمپئن کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔
یہ جوڑی جو مملکت کے جمیل موٹر سپورٹ کی نمائندگی کر رہی تھی، نے قدیہ میں تین روزہ مقابلے کے بعد آٹھ گاڑیوں کے فائنل میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ یہ دنیا کا پہلا انٹرنیشنل آٹو موبائل فیڈریشن (ایف آئی اے ) سے منظور شدہ ہائیڈروجن موٹر سپورٹ ایونٹ تھا۔