صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیڈروجن ای سپورٹس ورلڈ کپ سعودی ٹیم عالمی چیمپئن بن گئی

  • کھیلوں کی دنیا
ہائیڈروجن ای سپورٹس ورلڈ کپ سعودی ٹیم عالمی چیمپئن بن گئی

ریاض(سپورٹس ڈیسک )آسٹریلیا کی مولی ٹیلر اور سویڈن کے کیون ہینسن نے سعودی عرب میں ہونے والے پہلی ہائیڈروجن سے چلنے والی ایکسٹریم ای ورلڈ کپ میں چیمپئن کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔

یہ جوڑی جو مملکت کے جمیل موٹر سپورٹ کی نمائندگی کر رہی تھی، نے قدیہ میں تین روزہ مقابلے کے بعد آٹھ گاڑیوں کے فائنل میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ یہ دنیا کا پہلا انٹرنیشنل آٹو موبائل فیڈریشن (ایف آئی اے ) سے منظور شدہ ہائیڈروجن موٹر سپورٹ ایونٹ تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak