صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر تاحیات پابندی عائد

  • کھیلوں کی دنیا
ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر تاحیات پابندی عائد

فیصلہ پنجاب ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن کے غیر قانونی انتخابات کرانے پر کیاگیا

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)ایتھلیٹکس فیڈریشن پاکستان نے اولمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان اقبال بٹ پر تاحیات پابندی عائد کر دی۔فیڈریشن نے سید حبیب شاہ پر 10 سال کیلئے پابندی عائد کی ہے ، پابندی کا فیصلہ پنجاب ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن کے غیر قانونی انتخابات کرانے پر کیاگیا۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن پاکستان نے پنجاب ایسوسی ایشن کے انتخابات بھی کالعدم قرار دے د یئے ہیں کیونکہ انتخابات کا طریقہ کار فیڈریشن کے آئین کی خلاف ورزی تھا۔ فیڈریشن نے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی، تاہم سلمان بٹ اور حبیب شاہ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہوئے ۔اعلامیے کے مطابق کمیٹی نے آئین کی خلاف ورزی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے سبب پابندی عائد کی ہے ، سلمان بٹ اب کسی قسم کی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے ۔ایتھلیٹکس فیڈریشن پاکستان کے اعلامیے کے مطابق فیڈریشن نے تمام ملحقہ یونٹس اور اداروں کو بھی پابندی کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak