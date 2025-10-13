ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر تاحیات پابندی عائد
فیصلہ پنجاب ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن کے غیر قانونی انتخابات کرانے پر کیاگیا
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)ایتھلیٹکس فیڈریشن پاکستان نے اولمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان اقبال بٹ پر تاحیات پابندی عائد کر دی۔فیڈریشن نے سید حبیب شاہ پر 10 سال کیلئے پابندی عائد کی ہے ، پابندی کا فیصلہ پنجاب ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن کے غیر قانونی انتخابات کرانے پر کیاگیا۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن پاکستان نے پنجاب ایسوسی ایشن کے انتخابات بھی کالعدم قرار دے د یئے ہیں کیونکہ انتخابات کا طریقہ کار فیڈریشن کے آئین کی خلاف ورزی تھا۔ فیڈریشن نے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی، تاہم سلمان بٹ اور حبیب شاہ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہوئے ۔اعلامیے کے مطابق کمیٹی نے آئین کی خلاف ورزی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے سبب پابندی عائد کی ہے ، سلمان بٹ اب کسی قسم کی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے ۔ایتھلیٹکس فیڈریشن پاکستان کے اعلامیے کے مطابق فیڈریشن نے تمام ملحقہ یونٹس اور اداروں کو بھی پابندی کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے ۔