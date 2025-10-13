صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک جنوبی افریقہ ٹیسٹ میچ،سکیورٹی ہائی الرٹ

پاک جنوبی افریقہ ٹیسٹ میچ،سکیورٹی ہائی الرٹ

لاہور (سپورٹس ڈیسک ) بہترین سکیورٹی کے ذریعے محفوظ ماحول میں انٹرنیشنل کرکٹ کے انعقاد کو یقینی بنایا جا رہاہے۔

 سی سی پی او لاہوربلال صدیق کمیانہ نے پاکستان اورجنوبی افریقہ کی ٹیموں کے مابین کھیلے جانے والے ٹیسٹ کرکٹ سیریز کے پہلے میچ کے موقع پر کہا کہ لاہور پولیس کے چاق و چوبندافسران و اہلکار ٹیسٹ کرکٹ میچ کی سکیورٹی پرمامور ہیں۔ ملکی و غیر ملکی کھلاڑیوں، ٹیم آفیشلز اورشائقین ِکرکٹ کو فول پروف سکیورٹی فراہم کی جارہی ہے ۔انہوں نے سپروائزری افسران کو پی سی بی اور دیگر متعلقہ اداروں سے بہترین کوارڈینیشن رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ سکیورٹی ایس او پیز پرمکمل عملدرآمدیقینی بنایا جائے ۔ 

 

