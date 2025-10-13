صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمنز ورلڈ کپ :پاکستانی ٹیم کی کولمبو میں پریکٹس

ویمنز ورلڈ کپ :پاکستانی ٹیم کی کولمبو میں پریکٹس

کولمبو (سپورٹس ڈیسک ) ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے سلسلے میں پاکستانی ویمنز ٹیم نے کولمبو کرکٹ گرانڈ میں پریکٹس کی۔

پی سی بی کے مطابق کولمبو میں وقفے وقفے سے ہونے والی بارش کے باعث نائٹ ٹریننگ سیشن صرف دو گھنٹے تک محدود رہا تاہم کھلاڑیوں نے اس مختصر دورانیے میں بھرپور مشقیں کیں۔ پریکٹس کے دوران کھلاڑیوں نے فزیکل فٹنس کے ساتھ ساتھ بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی خصوصی مشقیں کیں۔ واضح رہے کہ قومی ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا چوتھا گروپ میچ 15 اکتوبر کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ 

 

