ایشین کپ کوالیفائر :قومی فٹبال ٹیم افغانستان کیخلاف میچ کیلئے کویت پہنچ گئی
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)اے ایف سی ایشین کپ کوالیفائر میں افغانستان کیخلاف اوے میچ کھیلنے کیلئے قومی فٹبال ٹیم کویت پہنچ گئی۔
دونوں ٹیموں کے مابین اسلام آباد میں کھیلا گیا میچ بنا کسی گول کے ڈرا ہوا تھا جس کے بعد گرین شرٹس آوے میچ کھیلنے کیلئے نجی ایئرلائن سے کویت پہنچی۔پاکستان اور افغانستان کے درمیان آوے میچ کل کویت کے علی صباح السالم سٹیڈیم، اَرادِیۃ میں کھیلا جائیگااورمیچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔اے ایف سی ایشین کپ کوالیفائر کے گروپ ای میں پاکستان، افغانستان، میانمار اور شام شامل ہیں۔