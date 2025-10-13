ایشین یوتھ گیمز :پاکستانی ایتھلیٹس کوعدم شرکت پرجرمانہ ہوسکتا
آئندہ ایشیائی ایونٹس میں معطلی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ،حکومت کے پاس وقت کم رہ گیا
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)ایشین یوتھ گیمز بارے قومی دستے کے تنازعہ کی وجہ سے پاکستانی ایتھلیٹس کو گیمز میں شرکت نہ کرنے کی صورت میں بھاری مالی جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔اولمپک کونسل آف ایشیا (او سی اے ) کی جانب سے جاری کیے گئے تنبیہی خط میں تمام رکن ممالک کو خبردار کیا ہے کہ جن کھلاڑیوں اور آفیشلز کی ایکریڈیشن مکمل ہوچکی ہے ، ان کی غیر حاضری یا آخری وقت میں واپسی پر بھاری جرمانہ اور آئندہ ایشیائی ایونٹس میں معطلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔ایتھلیٹس قانونی طور پر پابند ہیں کہ وہ گیمز میں اپنی موجودگی یقینی بنائیں۔
بحرین ایشین یوتھ گیمز آرگنائزنگ کمیٹی کی جانب سے تمام انتظامات مکمل ہیں،ایسے میں کسی ملک کی جانب سے عدم شرکت یا تاخیر سے دستبرداری ناقابل قبول ہوگی۔ پاکستان نے یوتھ گیمز کیلئے 99 کھلاڑیوں اور آفیشلز کے نام جمع کروائے تھے تاہم پاکستان سپورٹس بورڈ نے صرف 53رکنی دستہ بھیجنے کا انتطام کیا ہے اور انہی ایتھلیٹکس و آفیشلز کو این او سی جاری کر رکھا ہے ۔ حکومت کے پاس اب وقت کم ہے ، اور انہیں فوری طور پر اس تنازعہ سمیت مالی مسائل حل کرکے نوجوان کھلاڑیوں کی شرکت یقینی بنانا ہوگی تاکہ ملک شرمندگی اور بھاری جرمانے سے بچ سکے ۔