ٹین پن باؤلنگ چیمپئن شپ 20 نومبر سے کراچی میں شروع

ٹین پن باؤلنگ چیمپئن شپ 20 نومبر سے کراچی میں شروع

اسلام آباد (سپورٹس ڈیسک ) پاکستان ٹین پن باؤلنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام اور سندھ ٹین پن باؤلنگ ایسوسی ایشن کے تعاون سے 9 ویں پی ٹی بی ایف رینکنگ ٹین پن باؤلنگ چیمپئن شپ 20 نومبر سے کراچی میں شروع میں ہوگی۔

سندھ ٹین پن باؤلنگ ایسوسی ایشن کے صدر علیم آغا نے بتایا کہ پاکستان ٹین پن باؤلنگ فیڈریشن کے صدر اعجاز الرحمن نے چیمپئن شپ منعقد کروانے کی منظور دے دی ہے اور ایونٹ کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دی گئیں ہیں اور ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے مرد اور خواتین کھلاڑی حصہ لیں گی۔ 

 

