لاہور ٹیسٹ : جنوبی افریقہ کے 6 وکٹ پر216 رنز ، 162 رنز کا خسارہ

لاہور ٹیسٹ : جنوبی افریقہ کے 6 وکٹ پر216 رنز ، 162 رنز کا خسارہ

دوسرے روزقومی ٹیم پہلی اننگز میں 378 رنز بنا کر آؤٹ، سلمان آغا اور امام الحق 93، 93 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر، سینورن متھوسوامی کی 6 وکٹیں

 لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان لاہور ٹیسٹ کے دوسرے دن مہمان ٹیم نے پہلی اننگز میں 6 وکٹ پر 216 رنز بنالئے ،قذافی سٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ میں جنوبی افریقہ کو پاکستان کے پہلی اننگز کے سکور 378 رنز کو اتارنے کیلئے مزید 162 رنز درکار ہیں۔جنوبی افریقہ کی چھٹی وکٹ 200 کے سکور پر گری، اس وقت ٹونی ڈی زورزی 81 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود ہیں،پاکستان کے نعمان نے 85 رنز کے عوض 4، سلمان علی آغا اور ساجد خان نے 1،1 وکٹ اپنے نام کی ہے ۔ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان ٹیم پہلی اننگز 378 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی تھی۔ سلمان علی آغا اور امام الحق 93، 93 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔

جنوبی افریقہ کے سینورن متھوسوامی نے 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔دوسرے روز محمد رضوان نے 62 اور سلمان علی آغا نے 52 رنز کے ساتھ کھیل کا آغاز کیا، دونوں کھلاڑیوں نے 49 رنز کا اضافہ کیا تاہم متھوسوامی نے 362 کے مجموعے پر محمد رضوان کو آؤٹ کیا، پھر اسی اوور اور سکور پر پہلے محمد نعمان اور ساجد خان کو پویلین بھیج کر پاکستان کی بڑے سکور کی جانب پیش قدمی روک دی۔سلمان علی آغا ٹیل اینڈز کے ساتھ ٹیم کا سکور 378 تک ہی لے جانے میں کامیاب رہے ، تاہم وہ بھی سنچری سے کچھ رنز کی دوری پر پویلین لوٹ گئے ۔ شاہین آفریدی بھی 7 رنز بناکر متھوسامی کا شکار بنے ،جنوبی افریقہ کی جانب سے سینورن متھوسوامی نے 6، پرینیلان سبرائن نے 2 جبکہ سائمن ہارمر اور کگیسو رباڈا نے ایک ایک وکٹ لی۔ قبل ازیں پہلے روز کے اختتام پر قومی ٹیم نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 313 رنز بنائے تھے ۔ کپتان شان مسعود 76، سٹار بیٹر بابر اعظم 23، عبداللّٰہ شفیق 2 اور سعود شکیل صفر رنز بنا کر پویلین لوٹے ۔

 

