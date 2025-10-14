صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہلی ٹیسٹ: بھارت کو ویسٹ انڈیز کیخلاف فتح کیلئے 58 رنز درکار

  • کھیلوں کی دنیا
دہلی ٹیسٹ: بھارت کو ویسٹ انڈیز کیخلاف فتح کیلئے 58 رنز درکار

دوسری اننگز میں ویسٹ انڈیز کی طرف سے جون کیمپبیل اور سائی ہوپ کی سنچریاں

 لاہور(سپورٹس ڈیسک )ویسٹ انڈیز کیخلاف دوسرے ٹیسٹ میں بھارت کو میچ جیتنے کیلئے 58 رنز درکار ہیں، پیر کو چوتھے روز کے اختتام پر بھارت نے اپنی دوسری اننگز میں ایک وکٹ کے نقصان پر 63 رنز بنالیے ۔بھارت نے 121 رنز کے تعاقب میں اپنی دوسری اننگز کا آغاز کیا تو یشسوی جیسوال 8 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے ، کے ایل راہول 25 اور سائی سدھرزن 30 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ ہیں۔قبل ازیں بھارت کیخلاف دوسرے ٹیسٹ میں فالو آن کا شکار ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 390 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی تھی۔دہلی میں کھیلے جارہے میچ کے چوتھے روز ویسٹ انڈیز نے 173 رنز دو وکٹوں کے نقصان کے ساتھ چوتھے روز کے کھیل کا آغاز کیا، جے ڈی کیمپبیل 87 اور سائی ہوپ 66 رنز کے ساتھ بیٹنگ کیلئے آئے۔

212 رنز پر ویسٹ انڈیز کی تیسری وکٹ گری جب کیمپبیل 115 رنز بناکر جڈیجا کی گیند پر ایل بی ڈبلیو ہوگئے ۔ویسٹ انڈیز کی چوتھی وکٹ 271 رنز پر گری جب سائی ہوپ 103 رنز بنانے کے بعد محمد سراج کی گیند پر آؤٹ ہوگئے جس کے بعد تیون املاچ 12 رنز بناکر ایل بی ڈبلیو ہوگئے ،روسٹن چیز نے 40 رنز بنائے ، کھارے پیرے 0، جومیل واریکن 3، اینڈرسن فلپس 32 رنز بناکر آؤٹ ہوئے جبکہ جسٹن گریوز 50 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے ۔ میچ میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی پہلی اننگز 518/5 پر ڈکلیئر کی تھی، جس کے جواب میں کیریبین ٹیم 248 رنز پر آل آؤٹ ہوکر 270 رنز کے خسارے سے فالو آن کا شکار ہوگئی تھی۔بھارت کی جانب سے یشسوی جیسوال 175 اور کپتان شبمن گل ناقابل شکست 129 رنز کے ساتھ نمایاں رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

برطانیہ میں جراسک دور کی منفرد سمندری مخلوق دریافت

سپین میں دنیا کا مہنگا ترین برگر، قیمت11,000 امریکی ڈالرز

مچھلی اور خشک میوے دماغی صحت بہتر کرنے میں مدد گار

روزانہ کولڈ ڈرنکس کااستعمال جسمانی وذہنی مسائل کاباعث

فطرت کے قریب وقت گزارنا ذہنی تناؤ کم کرتاہے :تحقیق

اٹلی :ہاتھیوں کو غذا و اوزار بنانے کیلئے بھی استعمال کیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak