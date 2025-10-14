راشد خان نے وسیم اکرم اور ثقلین مشتاق کا ریکارڈ برابر کردیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )افغان سٹار سپنر راشد خان نے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ون ڈے میں 5 وکٹیں اڑاکر سابق پاکستانی کپتان وسیم اکرم اور سپنر ثقلین مشتاق کا ریکارڈ برابر کرلیا۔
راشد نے کیریئر میں چھٹی بار ون ڈے انٹرنیشنل میں 5 یا زائد شکار کیے ، اُن سے قبل سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم اور آف سپنر ثقلین مشتاق بھی پاکستان کی جانب سے ون ڈے کرکٹ میں 6،6 بار یہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں۔ راشد خان کے علاوہ اس فہرست میں محمد شامی (بھارت)، ٹرینٹ بولٹ (نیوزی لینڈ) اورلانس کلوسنر (جنوبی افریقہ) بھی 6،6 بار کارنامہ انجام دینے والوں میں شامل ہیں۔ ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ پانچ وکٹیں لینے کا عالمی ریکارڈ پاکستان کے وقار یونس کے پاس ہے جنہوں نے 13 باریہ کارنامہ انجام دے رکھا ہے ۔ دوسرے نمبر پر سری لنکن سپنر مرلی دھرن نے 10 بار جبکہ مچل سٹارک، بریٹ لی اور شاہد آفریدی 9، 9 بار پانچ وکٹیں لے کر تیسرے نمبر پر ہیں۔