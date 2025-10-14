کوہلی کا RCB سے نئے معاہدہ سے انکار، آئی پی ایل سے ریٹائرمنٹ کی افواہیں
لاہور(سپورٹس ڈیسک )ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل اور پھر ٹیسٹ کے بعد بھارت کے سٹار بیٹر ویرات کوہلی کی انڈین پریمیئر لیگ سے بھی ریٹائرمنٹ کی افواہیں سر گرم ہیں۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق خبریں گردش کررہی ہیں کہ ویرات کوہلی نے آئی پی ایل میں اپنی ٹیم رائل چیلنجرز بنگلور( آر سی بی) کے ساتھ 2026 کے سیزن کیلئے نیا کمرشل معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اوروہ آئی پی ایل سے بھی ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں۔ البتہ کوہلی یا رائل چیلنجرز بنگلور کی جانب سے اب تک اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔