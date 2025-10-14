صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوہلی کا RCB سے نئے معاہدہ سے انکار، آئی پی ایل سے ریٹائرمنٹ کی افواہیں

لاہور(سپورٹس ڈیسک )ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل اور پھر ٹیسٹ کے بعد بھارت کے سٹار بیٹر ویرات کوہلی کی انڈین پریمیئر لیگ سے بھی ریٹائرمنٹ کی افواہیں سر گرم ہیں۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق خبریں گردش کررہی ہیں کہ ویرات کوہلی نے آئی پی ایل میں اپنی ٹیم رائل چیلنجرز بنگلور( آر سی بی) کے ساتھ 2026 کے سیزن کیلئے نیا کمرشل معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اوروہ آئی پی ایل سے بھی ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں۔ البتہ کوہلی یا رائل چیلنجرز بنگلور کی جانب سے اب تک اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔

 

