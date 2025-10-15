لاہور ٹیسٹ : تیسرے دن 16وکٹیں گرگئیں ، نعمان کے 6 شکار
جنوبی افریقی ٹیم نے 277رنز ہدف کے تعاقب میں دو وکٹوں پر 51رنز بنالیے ، پہلی اننگز میں مہمان ٹیم 269پر آل آؤٹ ہو گئی تھی پاکستان ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 167رنز پر ڈھیر ہوگئی تھی،نعمان اور ساجد کی شاندار بولنگ نے ٹیم کو 109رنز کی برتری دلوائی
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن مجموعی طور پر 16وکٹیں گرگئیں۔ جنوبی افریقی ٹیم نے 277رنز کے ہدف کے تعاقب میں دو وکٹوں کے نقصان پر 51رنز بنالیے ۔لاہور کے قذافی سٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ میں جنوبی افریقی ٹیم کی ابتدائی دو وکٹیں جلد گرگئیں۔کپتان ایڈن مارکرام تین اور ویان ملڈر بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے ۔ تاہم پہلی اننگز کے ٹاپ سکوررز ٹونی ڈی زورزی (16) اور رائن ریکلٹن (29) نے 32 رنز کی پارٹنرشپ قائم کرکے ٹیم کو سنبھالا۔اس سے قبل پاکستان ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 167رنز پر ڈھیر ہوگئی تھی۔پاکستان نے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کیا تو پہلی اننگز میں 93 رنز کی شاندار اننگز کھیلنے والے امام الحق بغیر کوئی رن بنائے ہی پویلین لوٹ گئے ۔ بابر اعظم 42، عبداللہ شفیق 41 اور سعود شکیل 38 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔
چائے کے وقفے کے بعد کھیل کا آغاز ہوا تو پاکستان ٹیم مجموعی سکور میں صرف 17رنز کا ہی اضافہ کرسکی۔تیسری ہی گیند پر محمد رضوان 14 رنز پر سائمن ہارمر کا شکار ہوگئے ۔ سلمان آغا چار رنز بنا کر متھوسامی کا شکار بنے ۔پاکستان کی پہلی اننگز کے 378 رنز کے جواب میں جنوبی افریقی ٹیم 269پر آل آؤٹ ہوئی تھی۔نعمان علی اور ساجد خان نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کو 109رنز کی برتری دلوادی تھی۔ جنوبی افریقا نے کھیل کے تیسرے روز 216 رنز چھ کھلاڑی آؤٹ پر اننگز کا آغاز کیا تھا۔ٹونی ڈی زورزی (104) کی سنچری کے باجود جنوبی افریقی ٹیم گزشتہ روز کے سکور میں بڑا اضافہ کرنے میں ناکام رہی تھی اور 269 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی تھی۔ پاکستان کی جانب سے نعمان علی نے چھ، ساجد خان نے تین اور سلمان علی آغا نے ایک وکٹ حاصل کی تھی۔