سلطان آف جوہر کپ:پاک بھارت میچ 3-3 گول سے برابر
دونوں ٹیموں نے روایتی انداز میں ہائی فائیو کیا،میچ سے پہلے روایتی مصافحہ کیا
جوہر بارو (سپورٹس ڈیسک)سلطان آف جوہر ہاکی کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ 3، 3 گول سے برابر ہو گیا۔ملائشیا کے شہر جوہر بارو میں میچ کے دوران پاکستان کو ایک وقت پر 2-0 صفر کی برتری حاصل تھی، بھارت نے 2 گول کر کے پہلے مقابلہ برابر کیا، پھر تیسرا گول کر کے برتری حاصل کی لیکن سفیان خان نے میچ کے اختتام سے 4 منٹ قبل گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا۔ چوتھے اور آخری کوارٹر میں بھارتی ٹیم نے پہلے مقابلہ برابر کیا پھر 52 ویں منٹ میں بھارت کے منمیت سنگھ نے گول کر کے اپنی ٹیم کو 3-2 کی برتری دلا دی۔3 منٹ بعد ہی سفیان خان نے خوبصورت گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا، یوں میچ 3-3 گول کی برابری پر ختم ہوا۔میچ کے آغاز سے قبل پاکستان اور بھارت کی ہاکی ٹیموں نے قومی ترانے کے بعد روایتی انداز میں ہائی فائیو کرتے ہوئے تالی ماری تھی۔ پاکستان اور بھارت کی جونیئر ٹیموں نے میچ کے آغاز سے پہلے روایتی مصافحہ کیا۔