صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہم نے غیر ضروری طور پر بیٹنگ میں دباؤ لیا:اظہر محمود

  • کھیلوں کی دنیا
ہم نے غیر ضروری طور پر بیٹنگ میں دباؤ لیا:اظہر محمود

پہلی اننگز میں بیٹرز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ زیادہ رنز کرنے میں کامیاب ہوئے

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان ریڈ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ اظہر محمود نے کہا ہے کہ ہم نے غیر ضروری طور پر بیٹنگ میں خود پر دباؤ لیا۔لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران اظہر محمود نے کہا کہ ہم نے کئی مرتبہ بغیر کوئی رن بنائے وکٹیں گنوائیں۔انہوں نے کہا کہ پہلی اننگز میں بیٹرز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ زیادہ رنز کرنے میں کامیاب ہوگئے ، ٹیسٹ میچ میں چھوٹی پارٹنرشپ کریں اور پھر لمبی پارٹنر شپ پر جائیں۔اظہر محمود نے مزید کہا کہ اس پچ پر بیٹنگ اچھی کریں گے اور ٹائم گزاریں گے تو پورا موقع مل رہا ہے ، بیٹرز طویل اننگز کھیلنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔اُن کا کہنا تھا کہ ہم نے غیر ضروری طور پر بیٹنگ میں خود پر دباؤ لیا، شاہین کو یہ رول دیا تھا کہ وہ رنز تیز کریں گے ، دوسری اننگز کو آگے لے کر چلیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شوبز انڈسٹری میں عورت مخالف سوچ گہرائی تک رچی بسی :رمشا خان

امریکی اداکارہ زوری ہال نے پاکستان آنے کی دعوت قبول کرلی

زرین خان آن لائن ہراسانی سے پریشان، شدید ردعمل

پاکستانی فلم ’’دیمک ‘‘نے ڈیلس میں بھی جادو جگا دیا

پہلی بیٹی کو گود لیتے مشکلات پیش آئیں والد نے ساتھ دیا:سشمیتا سین

ذہنی صحت کیلئے طلاق لی لیکن اب خوف میں مبتلا :شرمین علی

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak