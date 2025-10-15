اننگز میں زیادہ بار 5وکٹیں،نعمان پہلے لیفٹ آرم پاکستانی سپنر
لاہور (سپورٹس ڈیسک)قومی ٹیم کے تجربہ کار سپنر نعمان علی ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ مرتبہ اننگز میں 5 وکٹیں لینے والے لیفٹ آرم پاکستانی سپنر بن گئے۔
لاہور ٹیسٹ کے تیسرے روز جنوبی افریقی ٹیم پہلی اننگز میں 269 پر آؤ ٹ ہوگئی ۔جنوبی افریقہ کی اننگز میں پاکستان کی جانب سے نعمان علی نے 6وکٹیں اپنے نام کیں جب کہ ساجد خان نے 3اور سلمان علی آغا نے ایک وکٹ حاصل کی۔ یہ نعمان علی کے ٹیسٹ کیریئر میں 9واں موقع تھا جب انہوں نے ایک اننگز میں 5 یا زیادہ وکٹیں حاصل کیں جس کے ساتھ ہی وہ پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ مرتبہ ٹیسٹ کرکٹ میں 5 یا زیادہ شکار کرنے والے لیفٹ آرم سپنر بن گئے ۔ اس سے قبل سابق ٹیسٹ کرکٹر اقبال قاسم نے بطور لیفٹ آرم سپنر 50 میچز میں 8 مرتبہ اننگز میں 5 یا زیادہ وکٹیں حاصل کررکھی تھیں۔