ویرات کوہلی کا رائل چیلنجرز کیساتھ نئے معاہدے سے انکار
نئی دہلی (سپورٹس ڈیسک)بھارت کے سٹار بیٹر ویرات کوہلی کی انڈین پریمیئر لیگ سے بھی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے افواہیں زیر گردش ہیں۔
کوہلی نے آئی پی ایل میں اپنی ٹیم رائل چیلنجرز بنگلور کے ساتھ 2026 کے سیزن کیلئے نیا کمرشل معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے ۔بھارتی میڈیا کے مطابق افواہیں سر گرم ہیں کہ ویرات کوہلی انڈین پریمئر لیگ سے بھی ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں، البتہ کوہلی یا رائل چیلنجرز بنگلور کی جانب سے اب تک اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔