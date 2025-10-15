صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویرات کوہلی کا رائل چیلنجرز کیساتھ نئے معاہدے سے انکار

  • کھیلوں کی دنیا
ویرات کوہلی کا رائل چیلنجرز کیساتھ نئے معاہدے سے انکار

نئی دہلی (سپورٹس ڈیسک)بھارت کے سٹار بیٹر ویرات کوہلی کی انڈین پریمیئر لیگ سے بھی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے افواہیں زیر گردش ہیں۔

 کوہلی نے آئی پی ایل میں اپنی ٹیم رائل چیلنجرز بنگلور کے ساتھ 2026 کے سیزن کیلئے نیا کمرشل معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے ۔بھارتی میڈیا کے مطابق افواہیں سر گرم ہیں کہ ویرات کوہلی انڈین پریمئر لیگ سے بھی ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں، البتہ کوہلی یا رائل چیلنجرز بنگلور کی جانب سے اب تک اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak