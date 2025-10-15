ایڈم زمپا،جوش انگلس بھارت کیخلاف ون ڈے سے باہر
سڈنی (سپورٹس ڈیسک)آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے لیگ سپنر ایڈم زمپا اور وکٹ کیپر بلے باز جوش انگلس بھارت کے خلاف پرتھ میں ہونے والے پہلے ایک روزہ میچ سے باہر ہو گئے ہیں۔
ٹیم انتظامیہ نے ان کی جگہ سپنر میتھیو کوہنین اور وکٹ کیپر بلے باز جوش فلپے کو سکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے ۔ایڈم زمپا گھریلو مصروفیات کی وجہ سے دستیاب نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی اہلیہ عنقریب دوسرے بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ دوسری جانب جوش انگلس اب بھی پنڈلی کی تکلیف سے مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہو سکے ہیں اور وہ نہ صرف پہلا بلکہ دوسرا میچ بھی نہیں کھیل سکیں گے ۔ امید ہے کہ وہ 25اکتوبر کو سڈنی میں شیڈول تیسرے ون ڈے سے قبل فٹ ہو جائیں گے ۔جوش فلپے کو ایلکس کیری کی غیر موجودگی میں وکٹ کیپنگ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے ۔