ویمنز ورلڈ کپ: بارش پاکستان کی جیت کی میں رکاوٹ بن گئی
لاہور(سپورٹس ڈیسک ) ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم انگلینڈ کے خلاف شاندار پرفارمنس کے باوجود بد قسمت رہی۔ بارش پاکستان کی تاریخی جیت کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔کولمبو میں انگلینڈ نے مقررہ 31 اوورز میں 9وکٹ پر 133 رنز بنائے ، پاکستان کو ڈک ورتھ لیوئیس میتھڈ کے تحت 113 رنز کا ہدف ملا۔اوپنرز نے 6.4 اوورز میں 34 رنز بنائے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور میچ ختم کرنا پڑا اور دونوں ٹیموں کوا یک ایک پوائنٹ مل گیا۔
ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم انگلینڈ کے خلاف شاندار پرفارمنس کے باوجود بد قسمت رہی۔ بارش پاکستان کی تاریخی جیت کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔کولمبو میں انگلینڈ نے مقررہ 31 اوورز میں 9وکٹ پر 133 رنز بنائے ، پاکستان کو ڈک ورتھ لیوئیس میتھڈ کے تحت 113 رنز کا ہدف ملا۔اوپنرز نے 6.4 اوورز میں 34 رنز بنائے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور میچ ختم کرنا پڑا اور دونوں ٹیموں کوا یک ایک پوائنٹ مل گیا۔