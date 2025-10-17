ویمنز ورلڈکپ:آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو یکطرفہ شکست دیدی
بنگالی ویمنز نے 50اوورز میں 9وکٹوں پر 198رنز بنائے ،کینگروز نے ہدف بغیر کسی نقصان کے 25ویں اوور میں حاصل کیا آسٹریلوی کپتان ایلیسا ہیلی کی مسلسل دوسری سنچری ،ناٹ آؤٹ 113رنز بنائے جبکہ فیبی لیچ نے 84رنز بنا کر کپتان کا ساتھ دیا
وشاکا پٹنم(سپورٹس ڈیسک)ویمنز ورلڈ کپ کے 17ویں میچ میں آسٹریلوی ٹیم نے بنگلہ دیش کو چاروں شانے چت کر دیا۔وشاکا پٹنم میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کی نو آموز ٹیم کو پورے میچ میں دبوچ کر رکھا اور کمزور حریف کو بآسانی 10 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ کینگروز نے بنگلہ دیش کی جانب سے 199 رنز کا دیا گیا آسان ہدف بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے 25ویں اوور میں حاصل کیا۔کپتان ایلیسا ہیلی نے مسلسل دوسری سنچری سکور کرتے ہوئے ناٹ آؤٹ 113 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ فیبی لیچ فیلڈ نے 84 رنز بنا کر کپتان کا ساتھ دیا۔اس سے قبل پہلی اننگز میں بنگلہ دیشی بیٹرز آسٹریلوی باؤلرز کے سامنے دفاعی پوزیشن میں نظر آئیں، بنگلہ دیش نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 198 رنز بنائے ۔سبحانہ موستارے 66 اور رابعہ حیدر 44 رنز بنا کر نمایاں رہیں جب کہ آسٹریلیا کی جانب سے 4 باؤلرز نے 2،2 وکٹیں اپنے نام کیں۔الانا کنگ کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔دوسری طرف پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا گزشتہ روز پریکٹس سیشن منسوخ کردیا گیا۔ ویمنز پلیئرز آج پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گی ۔پی سی بی کے مطابق پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم 18 اکتوبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا پانچواں میچ کھیلے گی۔ پاکستان ویمنز ایونٹ میں اپنا چھٹا میچ 21 اکتوبر کو جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گی۔پاکستان ٹیم اپنا ساتواں وآخری میچ 24 اکتوبر کو سری لنکا کے خلاف کھیلے گی۔