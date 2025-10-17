نعمان عمر زیادہ ہونے کے باوجود تھکا نہیں :کامران اکمل
دو فاسٹ بولرز کھلا کر غلطی کی تین سپنرز کے ساتھ کھیلنا چاہیے تھا،سابق کرکٹر
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق کرکٹر کامران اکمل نے جنوبی افریقا کے خلاف ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم کی غلطی کی نشاندہی کردی۔ایک انٹرویو میں کامران اکمل نے کہا کہ نعمان علی نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا لیکن پاکستان نے دو فاسٹ بولرز کھلا کر غلطی کی تھی ہمیں تین سپنرز کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔انہوں نے کہا کہ نعمان علی عمر زیادہ ہونے کے باوجود تھکا نہیں اور شاندار بولنگ کی، شاہین کا کردار بھی اہم تھا چار وکٹیں حاصل کیں۔کامران اکمل نے کہا کہ پہلی اننگز کی لیڈ کی وجہ سے ہم یہ میچ جیت گئے دوسری اننگز میں 167 رنز پر آؤٹ ہوئے ۔سابق کرکٹر نے کہا کہ خواہش ہے کہ بیرون ملک دورے پر بھی ہمارے سپنرز اسی طرح کی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں اور جیت میں اہم کردار ادا کریں۔انہوں نے کہا کہ ساجد خان کے لیے بیماری سے آکر بولنگ کرنا اتنا آسان نہیں رہا ہوگا، لیکن اس ٹیسٹ میں انہوں نے سلپ لگا کر وکٹ حاصل کی، ان دونوں سپنرز پر ہم انحصار کرتے ہیں۔کامران اکمل نے کہا کہ ہمیں ایک سپنر اور شامل کرنا ہوگا اگر نعمان علی اچھی بولنگ نہ کرتے تو ہم پھنس جاتے ۔