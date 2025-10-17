آسٹریلوی گولڈ میڈلسٹ تیراک کا اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان
سڈنی (سپورٹس ڈیسک)آسٹریلیا کی تیراک اور 4 مرتبہ کی اولمپک گولڈ میڈلسٹ آریارنے ٹٹمس نے محض 25 سال کی عمر میں اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کرکے مداحوں کو حیران کر دیا۔۔۔
۔آسٹریلوی میڈیا کے مطابق 4 مرتبہ کی اولمپک گولڈ میڈلسٹ آریارنے ٹٹمس نے فوری ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے ۔آریارنے ٹٹمس نے سوشل میڈیا کے ذریعے اعلان کیا کہ انہوں نے 18 سال سوئمنگ میں گزارے اور 10 برس ملک کو دئیے مگر یہ ایک مشکل فیصلہ ہے لیکن وہ اس سے خوش ہیں۔انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ سوئمنگ سے پیار کیا ہے لیکن ایک وقت آیا جب سوئمنگ سے بڑھ کر بھی کچھ دیکھنا پڑتا ہے ، کینسر کا خوف میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا اور میں دماغی طور پر متاثر ہوئی۔واضح رہے کہ پیرس اولمپکس سے قبل آریارنے ٹٹمس کو کینسر کے ٹیومر کی سرجری کرانا پڑی تھی۔