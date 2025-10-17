ہم انگلینڈ کو شکست دے سکتے تھے :فاطمہ ثناء
کولمبو(سپورٹس ڈیسک)قومی ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ ثناء نے کہا ہے کہ ہم انگلینڈ کو شکست دے سکتے تھے ۔۔۔
کولمبو میں ورلڈ کپ میں پاکستان کا اہم ترین میچ بارش کی نذر ہوگیاجس پر کپتان فاطمہ ثناء نے کہا کہ اچھا ہوتا اگر ہم میچ جیت جاتے ہم انگلینڈ کو شکست دے سکتے تھے ۔ پچ فاسٹ بولرزکیلئے اچھی ہے ، یہاں پہلے بھی بہت سی پرفارمنس دیکھی ہیں۔اُنہوں نے کہاکہ میں نے اچھی لینتھ پر گیند کرنے کی کوشش کی، پچھلے دو میچوں میں ہم نے اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا، بیٹنگ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ۔