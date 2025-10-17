صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہم انگلینڈ کو شکست دے سکتے تھے :فاطمہ ثناء

  • کھیلوں کی دنیا
ہم انگلینڈ کو شکست دے سکتے تھے :فاطمہ ثناء

کولمبو(سپورٹس ڈیسک)قومی ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ ثناء نے کہا ہے کہ ہم انگلینڈ کو شکست دے سکتے تھے ۔۔۔

کولمبو میں ورلڈ کپ میں پاکستان کا اہم ترین میچ بارش کی نذر ہوگیاجس پر کپتان فاطمہ ثناء نے کہا کہ اچھا ہوتا اگر ہم میچ جیت جاتے ہم انگلینڈ کو شکست دے سکتے تھے ۔ پچ فاسٹ بولرزکیلئے اچھی ہے ، یہاں پہلے بھی بہت سی پرفارمنس دیکھی ہیں۔اُنہوں نے کہاکہ میں نے اچھی لینتھ پر گیند کرنے کی کوشش کی، پچھلے دو میچوں میں ہم نے اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا، بیٹنگ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak