دوسرے ٹیسٹ کیلئے بھی سپن فرینڈلی وکٹ بنائی جائیگی
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان جنوبی افریقا ٹیسٹ سیریز کے دوسرے ٹیسٹ کیلئے بھی سپن فرینڈلی وکٹ بنائی جائیگی۔
راولپنڈی سٹیڈیم میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کے لئے سپنرز کو مدد دینے والی پچ تیار کی جا رہی ہے ،اطلاعات کیمطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے پچ انچارج گزشتہ تین دنوں سے اس وکٹ کی تیاری میں مصروف ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس بار پچ ایسی بنائی جا رہی ہے جس پر سپن بولرز کو زیادہ مدد ملے گی اور میچ دلچسپ بنے گا۔دوسری جانب پی سی بی کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید آ ج راولپنڈی پہنچیں گے تاکہ پچ اور دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لے سکیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں آج اسلام آباد پہنچیں گی، جہاں وہ دوسرے ٹیسٹ سے قبل ٹریننگ سیشنز میں حصہ لیں گی۔