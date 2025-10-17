پی سی بی کا ڈریسنگ رومز کو مزید محفوظ بنانے کا فیصلہ
لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے قذافی سٹیڈیم میں پیش آنے والے واقعے کے بعد ڈریسنگ رومز کی سکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ کرلیا۔۔۔
ذرائع کے مطابق انکلیوژر اور ڈریسنگ رومز کے درمیان حفاظتی باڑ لگانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے تاکہ میدان میں موجود تماشائی یا غیر متعلقہ افراد کسی صورت ڈریسنگ رومز تک نہ پہنچ سکیں۔واضح رہے کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ میچ کے دوران ایک نوجوان بابراعظم کا فین دیوار پھلانگ کر ڈریسنگ روم تک پہنچ گیا تھا۔