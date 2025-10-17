قومی مینز انڈر 19ون ڈے کپ لاہور بلیوز نے جیت لیا
راولپنڈی کا 143کا ہدف 39.4اوورز میں 3وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)قومی مینز انڈر 19 ون ڈے کپ کے فائنل میں لاہور بلیوز نے راولپنڈی کو 7وکٹوں سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ پی سی بی کے مطابق گزشتہ روز کھیلے گئے فائنل میں راولپنڈی نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پوری ٹیم 44.1 اوورز میں 142 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ علی مہدی رضوی 36 اور عبدالقادر 26 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ لاہور بلیوز کے نقیب اﷲ اور ابتسام اظہر نے تین، تین وکٹیں حاصل کیں۔ جواب میں لاہور بلیوز نے مطلوبہ ہدف 39.4 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ جہانگیر بلال نے 56 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی جبکہ خصر بٹ 46رنز بنا کر دوسرے نمایاں بیٹر رہے ۔ نقیب اﷲ کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ لاہور بلوز کے کپتان علی حسن بلوچ نے پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ حاصل کیا۔ فیصل آباد کے مومن قمر بہترین باؤلر، علی حسن بلوچ بہترین بیٹر جبکہ کراچی وائٹس کے سجاد احمد بہترین وکٹ کیپر قرار پائے ۔ فاتح ٹیم لاہور بلوز کو 20 لاکھ روپے جبکہ رنر اپ راولپنڈی کو 10 لاکھ روپے کی انعامی رقم دی گئی۔ قومی انڈر 19 ون ڈے کپ میں ملک بھر کی 18 ٹیموں نے حصہ لیا۔