ایشیاء پیسیفک گول بال چیمپئن شپ 2025 کا آغاز

  • کھیلوں کی دنیا
بلائنڈ سپورٹس فیڈریشن کے تحت چیمپئن شپ میں 11 ممالک کی ٹیمیں شریک

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان بلائنڈ سپورٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام "ایشیاء پیسیفک گول بال چیمپئن شپ 2025 " کا اسلام آباد میں آغاز، چیمپئن شپ میں 11 ممالک کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں،ان ممالک میں آسٹریلیا، چین، عراق، ایرا ن ، جاپان،جنوبی کوریا، قازقستان،سعودی عرب،تھائی لینڈ،ازبکستان اور میزبان پاکستان شامل ہیں۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی سینیٹر ڈینش کمار تھے ،اس کے علاؤہ قازقستان کے سفیر، ایران کے پولیٹیکل سیکرٹری اور سیکرٹری آئی پی سی محی الدین وانی بھی موجود تھے ،سب سے پہلے تمام ٹیموں نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر ڈینش کمار نے کہا کہ پاکستان ایک پُرامن اور پیار کرنیوالا ملک ہے ،مہمان یہاں سے اچھی یادیں لیکر واپس جائینگے ،کھیلوں کے فروغ میں وزارت آئی پی سی اور رانا ثناءﷲ کا اہم کردار ہے ،ان کھلاڑیوں کی بھرپور مدد کرتے رہیں گے ۔لیاقت جمنازیم میں شروع ہونی والی یہ چیمپئن شپ 22 اکتوبر تک جاری رہے گی۔

 

