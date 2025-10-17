جنوبی افریقی ٹیم نے فیفا ورلڈ کپ کیلئے کوالیفائی کر لیا
روانڈا کو 3-0 گول سے شکست دیکر چوتھی مرتبہ ورلڈ کپ کیلئے کوالیفائی کیا
کیپ ٹاؤن (سپورٹس ڈیسک)جنوبی افریقا کی ٹیم نے کوالیفائنگ میچ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے روانڈا کو با آسانی 0-3 گول سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ 2026کے لئے کوالیفائی کر لیا ہے ۔ میچ ایمبومبیلا سٹیڈیم، صوبہ مپومالانگا میں کھیلا گیا۔جنوبی افریقا کی جانب سے تھیلنٹ مباتھا،اوسون اپولس اور ایویڈینس مکگوپا نے گول ایک،ایک گول سکور کرکے اپنی ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا جن کی بدولت ٹیم نے فیفا ورلڈ کپ 2026کے لئے بھی کوالیفائی کرلیا۔جنوبی افریقا نے آخری بار 2010 میں فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی تھی، جب وہ میگا ایونٹ کا میزبان ملک تھا۔بیلجیئم سے تعلق رکھنے والے کوچ ہوگو بروس کی زیرِ نگرانی ٹیم نے گروپ سی میں 10 میں سے 18 پوائنٹس حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی اور نائیجیریا جیسے مضبوط حریفوں اور حیران کن ٹیم بینن کو پیچھے چھوڑ دیا۔یہ جنوبی افریقا کی چوتھی مرتبہ ورلڈ کپ میں شرکت ہو گی۔ اس سے قبل وہ 1998، 2002 اور 2010 میں بھی ورلڈ کپ کھیل چکا ہے ۔