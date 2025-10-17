میسی کی اربوں کی حویلی غیرقانونی قرار، منہدم کرنیکا امکان
لزبن (سپورٹس ڈیسک)ارجنٹینا سے تعلق رکھنے والے دُنیائے فٹ بال کے کھلاڑی لیونل میسی کا 10 ملین پاؤنڈ (3 ارب 76 کروڑ 83 لاکھ سے زائد) کی حویلی ‘ایبئزا’ غیر قانونی قرار، جلد منہدم کرنے کا امکان ہے ۔۔۔
سپین کے علاقے ایبئزا کے مغربی ساحل پر واقع حویلی کا مناسب اجازت نامہ یا قبضے کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہیں ہے ، یہی وجہ ہے کہ میسی اسے فروخت یا کرائے پر نہیں دے سکتے ۔قانونی مسائل حل نہ ہونے کی صورت میں میسی کی حویلی کا کچھ حصہ منہدم کرنا پڑ سکتا ہے ۔