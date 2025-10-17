صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
بنگالی بورڈ کا نیشنل لیگ میں ؔکوکابورا گیند استعمال کرنے کا فیصلہ

ڈھاکا (سپورٹس ڈیسک)بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ رواں ماہ شروع ہونے والی نیشنل کرکٹ لیگ کے ابتدائی دو راؤنڈز میں کوکابورا گیند استعمال کی جائے گی ۔ فیصلہ کھلاڑیوں کو آئندہ بین الاقوامی ٹیسٹ سیریز خصوصا آئرلینڈ کے خلاف بہتر تیاری کا موقع فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے ۔

