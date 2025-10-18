جنوبی افریقا سے وائٹ بال سریز کیلئے فلیٹ پچزنہ بنانیکا فیصلہ
وائٹ بال سیریز میں بڑے رنز کیلئے پچز تیار نہیں کی جائینگی، فلیٹ بیٹنگ ٹریکس پر جنوبی افریقا کے بیٹرز کی سٹرنتھ کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا بولرز، خاص طور پر سپنرز کو بھی مدد ملے گی،قومی سکواڈ پر مشاورت جاری، اضافی سپنر کھیلانے کا امکان، بابر اعظم اور نسیم بھی زیر غور
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان نے جنوبی افریقا کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے پلان تیار کرلیا۔ ذرائع کے مطابق تھنک ٹینک نے کیوریٹرز کو پچز کے حوالے سے ہدایات جاری کردی ہیں اور وائٹ بال سیریز میں فلیٹ بیٹنگ ٹریکس نہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ وائٹ بال سیریز میں یکطرفہ طور پر بڑے رنز کے لیے پچز تیار نہیں کی جائیں گی، فلیٹ بیٹنگ ٹریکس پر جنوبی افریقا کے بیٹرز کی سٹرنتھ کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا، وائٹ بال سیریز میں ٹریکس سے بولرز، خاص طور پر سپنرز کو بھی مدد ملے گی۔ دوسری جانب ذرائع کا بتانا ہے کہ جنوبی افریقا کے خلاف وائٹ بال سیریز کیلئے سکواڈ پر مشاورت جاری ہے اور پاکستان سکواڈ میں اضافی سپنر کو شامل کیے جانے کا قوی امکان ہے۔سلیکشن کمیٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کے لئے تیاری آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں، بہترین دستیاب کھلاڑیوں کے ساتھ آنے والے میچز کے لیے سکواڈ ترتیب دیا جا رہا ہے ۔ ذرائع سلیکشن کمیٹی کے مطابق ٹی ٹونٹی سکواڈ کیلئے کسی کے نام کے آگے کراس کا نشان نہیں، بابر اعظم اور نسیم شاہ سمیت تمام وائٹ بال کھیلنے والے کھلاڑی زیر غور ہیں، کوئی بھی کھلاڑی اگر اس وقت ٹیم کی ضرورت ہے تو اسے نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ یاد رہے پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان ٹی ٹونٹی میچز 28 اکتوبر سے یکم نومبر کے درمیان کھیلے جائیں گے جب کہ ون ڈے میچز 4 ، 6 اور 8 نومبر کو کھیلے جائیں گے ۔