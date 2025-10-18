صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلطان جوہر جونیئر ہاکی کپ،پاکستان،آسٹریلیا مقابلہ برابر

  • کھیلوں کی دنیا
سلطان جوہر جونیئر ہاکی کپ،پاکستان،آسٹریلیا مقابلہ برابر

کوالالمپور(سپورٹس ڈیسک)ملائشیا میں جاری سلطان جوہر جونیئر ہاکی کپ میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دلچسپ مقابلہ 3-3 گول سے برابر ہو گیا۔ایونٹ میں مجموعی طور پر 5 پوائنٹس حاصل کرنے والی قومی ٹیم فائنل میں رسائی حاصل کرنے میں بھی ناکام رہی۔۔۔

 آسٹریلیا کے خلاف میچ میں حریف ٹیم نے پاکستان کو میچ کے آغاز سے دباؤ کا شکار رکھا اور پہلے کوارٹر کے اختتام تک کینگروز نے پاکستان کے خلاف 0-2 کی برتری حاصل کر لی تھی۔تاہم پاکستانی جونیئر پلیئرز نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے اگلے 2 کوارٹرز میں 3 گول کیے ، اس دوران آسٹریلوی ٹیم بھی مزید ایک گول کرنے میں کامیاب رہی،قومی ٹیم تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے کل برطانیہ کے مدمقابل آئے گی۔اس سے قبل، 14 اکتوبر کو روایتی حریف بھارت کے خلاف دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلہ بھی 3-3 گول سے برابر ہوگیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں:8شہری لُٹ گئے ،2گاڑیاں ، 3موٹرسائیکلیں چوری

سی سی ڈی اہلکار پر فائرنگ بیوی کے کرانے کاانکشاف

ہربنس پورہ :نوجوان کی گولی مارکر خودکشی

لاکھوں کا بوگس چیک دیدیا

2 خواتین کو اغوا کر لیا گیا

وین میں غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کر نے والا پکڑا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak