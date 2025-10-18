وینکوور اوپن سکواش،نور ،اشعب کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے
وینکوور (سپورٹس ڈیسک)وینکوور مینز اوپن اسکواش چیمپئن شپ ایونٹ میں پاکستان کے نور زمان اور اشعب عرفان کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔
پی ایس اے ورلڈ سیریز کوپر ایونٹ کے راؤنڈ آف 16 میں دونوں پاکستانی پلیئرز نے کامیابی حاصل کی۔نور زمان نے ویلز کے اوویں ٹیلر کو 53 منٹ میں تین ۔ ایک سے شکست دی، تھرڈ سیڈ نور زمان کی کامیابی کا سکور 11-9، 11-9، 12-14، 11-8 رہا۔فورتھ سیڈ اشعب عرفان نے ہانگ کونگ کے میتھیو لائے کو 71 منٹ میں تین ۔ دو سے ہرایا۔ اشعب عرفان کی کامیابی کا سکور 11-4، 9-11، 11-7، 10-12، 11-6 رہا۔خیال رہے کہ کینیڈا میں جاری وینکوور اوپن کی انعامی رقم 31250 ڈالرز ہے ۔