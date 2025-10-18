صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وینکوور اوپن سکواش،نور ،اشعب کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے

  • کھیلوں کی دنیا
وینکوور (سپورٹس ڈیسک)وینکوور مینز اوپن اسکواش چیمپئن شپ ایونٹ میں پاکستان کے نور زمان اور اشعب عرفان کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔

پی ایس اے ورلڈ سیریز کوپر ایونٹ کے راؤنڈ آف 16 میں دونوں پاکستانی پلیئرز نے کامیابی حاصل کی۔نور زمان نے ویلز کے اوویں ٹیلر کو 53 منٹ میں تین ۔ ایک سے شکست دی، تھرڈ سیڈ نور زمان کی کامیابی کا سکور 11-9، 11-9، 12-14، 11-8 رہا۔فورتھ سیڈ اشعب عرفان نے ہانگ کونگ کے میتھیو لائے کو 71 منٹ میں تین ۔ دو سے ہرایا۔ اشعب عرفان کی کامیابی کا سکور 11-4، 9-11، 11-7، 10-12، 11-6 رہا۔خیال رہے کہ کینیڈا میں جاری وینکوور اوپن کی انعامی رقم 31250 ڈالرز ہے ۔ 

 

